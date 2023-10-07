Karabük'te traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti Karabük'te uçuruma yuvarlanan traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

İHA

Karabük'te merkeze bağlı Mehterler Köyünde, Abdullah Erkartal (50) idaresindeki 78 BK 065 plakalı traktör sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Hayatını kaybettiği anlaşıldı

Kazada sürücü traktörün altında kalırken ihbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Erkartal'ın cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güvenlik görevlisiydi

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Erkartal'ın Sosyal Güvenlik Kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)