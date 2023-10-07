Karabük'te traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

İHA
Karabük'te merkeze bağlı Mehterler Köyünde, Abdullah Erkartal (50) idaresindeki 78 BK 065 plakalı traktör sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
Hayatını kaybettiği anlaşıldı
Kazada sürücü traktörün altında kalırken ihbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Erkartal'ın cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Güvenlik görevlisiydi
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Erkartal'ın Sosyal Güvenlik Kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış