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    Karabük'te yan yana dizdiği 30 araç ile evlilik teklifi yaptı

    Karabük’te arkadaşlarına ait yaklaşık 30 aracı yan yana getiren bir genç üzerlerine tek tek harflerle "Benimle evlenir misin?" yazdırıp sevdiği kıza sürpriz bir şekilde evlenme teklifi etti.
    • İHA
    • 18.02.2022 - 01:56
    • Güncelleme : 18.02.2022 - 01:57
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    Karabük'te yan yana dizdiği 30 araç ile evlilik teklifi yaptı

    Karabük’te haddehanede çalışan Serkan Müftüoğlu, sevdiği kız Özge Yüce için sürpriz evlilik teklifi hazırladı.

    30 ARAÇ İLE EVLİLİK TEKLİFİ YAPTI

    Müftüoğlu, arkadaşlarının yardımıyla Aydınlıkevler Mahallesinde yaklaşık 30 aracı yan yana getirerek tek tek harflerle “Benimle evlenir misin?” yazısını oluşturdu.

    Gezme bahanesiyle organizasyonun gerçekleştirildiği alana getirilen genç kız evlilik teklifi sürprizi karşısında şaşkınlık yaşadı.

    Karabük'te yan yana dizdiği 30 araç ile evlilik teklifi yaptı - Video

    CEVABI "EVET" OLDU

    Araç sesleri arasında diz çöken Müftüoğlu, kız arkadaşına yaptığı evlilik teklifine “Evet" cevabını aldı. Çiftin bu mutlu anlarına ilk desteği alkış ve konfetilerle arkadaşları verdi.

    Karabük te yan yana dizdiği 30 araç ile evlilik teklifi yaptı #1

    Karabük te yan yana dizdiği 30 araç ile evlilik teklifi yaptı #2

    Karabük te yan yana dizdiği 30 araç ile evlilik teklifi yaptı #3

    Karabük te yan yana dizdiği 30 araç ile evlilik teklifi yaptı #4


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