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Karabük'te yan yana dizdiği 30 araç ile evlilik teklifi yaptı

Karabük'te yan yana dizdiği 30 araç ile evlilik teklifi yaptı

Karabük’te arkadaşlarına ait yaklaşık 30 aracı yan yana getiren bir genç üzerlerine tek tek harflerle "Benimle evlenir misin?" yazdırıp sevdiği kıza sürpriz bir şekilde evlenme teklifi etti.