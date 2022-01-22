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    Karabük'te yangın söndürme çalışmalarında evini su basan kadın isyan etti

    Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 katlı apartmanın ikinci katında prizde unutulan tablet yangın çıkardı. Yangını söndürme çalışmaları sırasında alt katı su basması sonucu ev sahibi isyan etti.
    • İHA
    • 22.01.2022 - 22:35
    • Güncelleme : 22.01.2022 - 22:36
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    Karabük'te yangın söndürme çalışmalarında evini su basan kadın isyan etti

    Safranbolu'nun Emek Mahallesi Muradiye Caddesi'nde bulunan İkinci Ufuklar Sitesi'nde meydana gelen olayda, Serap Aslan’ın ikamet ettiği evde prizde unutulan tablet nedeniyle yangın çıktı.

    İKİNCİ KATTAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

    Dumanların yükseldiği evde bulunan Aslan, üç çocuğunu alarak dışarı çıktı. Durumun bildirilmesi ile olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında yatak odasında maddi hasar oluştu.

    Karabük te yangın söndürme çalışmalarında evini su basan kadın isyan etti #1

    ALT KATTAKİ EVİ SU BASTI, YAŞLI KADIN İSYAN ETTİ

    Ekiplerin çalışmaları sırasında birinci katta bulunan Fatma-İbrahim Akgöz çiftinin evini su bastı. Evindeki eşyaların ve parkelerin zarar gördüğünü belirten yaşlı kadın, evini yeni tamir ettirdiğini ifade ederek isyan etti.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Karabük te yangın söndürme çalışmalarında evini su basan kadın isyan etti #2

    Karabük te yangın söndürme çalışmalarında evini su basan kadın isyan etti #3

    Karabük te yangın söndürme çalışmalarında evini su basan kadın isyan etti #4

    Karabük te yangın söndürme çalışmalarında evini su basan kadın isyan etti #5


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