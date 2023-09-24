Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de KARARLILIK-2023 Tatbikatı'ndan görüntüler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mavi Vatan'da başlattığı KARARLILIK-2023 Tatbikatı’ndan görseller paylaşıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen KARARLILIK-2023 Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı.

Bakanlığıın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı kara, hava ve deniz unsurlarının Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği KARARLILIK-2023 Tatbikatı'ndan görüntülere yer verildi.

Yerli savunma sanayisi ürünü araçlar kullanıldı

Tatbikatta yerli ve milli savunma sanayi araçları dikkat çekti.

MSB tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: