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Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen KARARLILIK-2023 Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı.
Bakanlığıın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı kara, hava ve deniz unsurlarının Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği KARARLILIK-2023 Tatbikatı'ndan görüntülere yer verildi.
Yerli savunma sanayisi ürünü araçlar kullanıldı
Tatbikatta yerli ve milli savunma sanayi araçları dikkat çekti.
MSB tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar ile Kara ve Hava Kuvvetlerimize ait unsurların katılımıyla tamamlanan KARARLILIK-2023 Tatbikatı'ndan görüntüler...