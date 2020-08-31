Karadeniz'de bulunan rezerv doğalgazda ucuzluğu getirecek

Türkiye'nin doğalgaz keşfi, 2021 itibarıyla sona erecek toplam 11,6 milyar metreküplük uzun dönemli doğalgaz alım kontratlarının daha ucuza yenilenmesini sağlayacak.

Türkiye'nin sondaj gemisi Fatih, Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfederek büyük bir hayalin başlangıcına imza attı.

Gözler ise bulunan doğalgazın getireceği avantajlarda...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'deki doğalgaz rezervinin 2023'te kullanılacağını belirtmesinden sonra, bulunan rezerv Türkiye'nin doğalgaz anlaşmalarına da olumlu yansıyacak.

UCUZ GAZ

Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezinin ‘Türkiye'nin Karadeniz'deki Doğalgaz Keşfi: Kısa Tarihçe ve Etkileri’ adlı raporuna göre, Karadeniz’deki gaz keşfinin Türkiye'ye sağlayacağı önemli avantajlar olacak.

Bu avantajların en başında Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretime bağlı olarak gaz ithalatının azalacak olması geliyor. Örneğin üretilecek yıllık 10 milyar metreküplük doğalgaz ülkenin gaz talebinin yüzde 20'sini karşılayabilecek.

KONTRATLAR DAHA UCUZA SAĞLANACAK

Rapora göre keşif sebebiyle kontratlar da daha ucuza bağlanacak. Ucuz alınan gaz vatandaşa daha ucuz gaz, cari açığa da katkı sağlayacak. Raporda şunlar kaydedildi: Türkiye'nin 2021 itibarıyla uzun dönemli alım kontratlarının bir kısmı sona erecek.

Toplam 11,6 milyar metreküplük alım kontratları yeniden görüşülecek. 2026'da daha büyük miktarların buna eklenmesi bekleniyor. Sakarya gaz sahası ve olası gelecek keşifler gelecek yıllarda gerçekleşecek görüşmelerde Türk şirketlerinin elini hem fiyat hem de kontrat şartları hakkında kuvvetlendirecektir.