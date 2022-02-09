Karadenizli ses sanatçısı Sait Uçar hayatını kaybetti

Karadeniz müziğinin usta ismi Sait Uçar hayatını kaybetti. Uçar’ın menajeri Naz Özcan vefat haberini "Çınarımız canımız Sait Uçar'ı kaybettik" ifadeleriyle duyurdu.

Karadeniz ozanı kemençe sanatçısı Sait Uçar, bir süredir tedavi gördüğü hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Sait Uçar’ın menajeri Naz Özcan açıklamasında "Çınarımız canımız Sait Uçar'ı kaybettik. Mekânı cennet olsun. Allah bizlere ve sevenleri sabır versin" dedi.

TRABZONSPOR'DAN SAİT UÇAR PAYLAŞIMI

Trabzonspor Kulübü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Karadeniz ezgileriyle dertlendi, derdini anlattı; neşelendi, neşesini paylaştı. Bu dünyadan bir Sait Uçar geçti" ifadelerini kullandı.

"KARADENİZ'İN YANIK SESİNİ KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ"

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ise paylaşımında "Karadeniz’in yanık sesi bölgemizin ve sanat camiasının sevilen ismi değerli dostumuz Sait Uçar beyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum" ifadelerini kullandı.