Karaman'da annesine kızdı daireyi ateşe verdi Karaman’da tartıştığı annesine kızarak oturdukları daireyi ateşe veren şahıs, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Çıkan yangın ve yoğun duman nedeniyle dairelerinde mahsur kalan vatandaşlarsa itfaiyenin uzattığı merdivenle kurtarılırken, 2’si çocuk 10 kişi dumandan etkilendi.

Göster Hızlı Özet Karaman'da K.N., tartıştığı annesine kızarak daireyi ateşe verdi.

Olayda 2'si çocuk 10 kişi dumandan etkilendi ve itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yangın itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü ve K.N. gözaltına alındı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Karaman’da gece saat 23.50 sıralarında Üniversite Mahallesi 5. TOKİ Evleri’nde bulunan 5 katlı C2 Blok’un 4. katındaki dairede K.N. (33), tartıştığı annesinin evden ayrılması üzerine sinirlenerek oturdukları daireyi ateşe verdi. ANNESİYLE TARTIŞTI, EVİ ATEŞE VERDİ Alevler kısa sürede daireyi sararken K.N., olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, poliste bina etrafında güvenlik önlemi alarak park halindeki araçları kaldırttı. Bir apartman sakini, şahsın tartıştığı annesinin evden ayrılması üzerine evi ateşe verdiğini söyledi. EVLERİNDE MAHSUR KALAN VE DUMANDAN ETKİLENEN 10 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI Mahalleliyi sokağa döken yangında apartmandaki dairelerinde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2’si çocuk 10 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenen vatandaşlar daha sonra ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Oturdukları daireyi ateşe veren K.N., kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayın duyulmasının ardından adrese gelen İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan da olayla ilgili bilgi aldı. Yangın, itfaiyenin 2 saat süren çalışmasının ardından söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında evdeki tüm eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. İç Haber Haberleri Zonguldak'ta kazada fırlayan motokurye otomobilin üzerine düştü

