Karaman’da beton pompası faciası: 1 ölü, 2 yaralı Karaman’da beton pompasının demir kolu kırılarak çalışanların üzerine düştü. Olayda işçilerden 1’i hayatını kaybederken, 2 işçi de yaralandı.

İHA

Karaman'da akşam saatlerinde Karaman Ağız ve Diş Sağlı Merkezi bahçesinde, Ağız ve Diş Sağlı Merkezi bahçesinde yarım metrelik duvar kalıbına beton döküldüğü esnada beton pompasının demir kolu biranda kaynak yerinden kırılarak işçilerin üzerine düştü.

16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Demir kolun üzerine düştüğü işçilerden 16 yaşındaki Bayram Ali Akdilek olay yerinde hayatını kaybederken, Bilal K. (26) ve Hüseyin Ç. (34) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Bayram Ali Akdilek’in cenazesi de cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Hüseyin Ç.’nin kulağının bir kısmının koparak olay yerinde düştüğü bildirildi.

Yaralı şahsın kopan kulağı bulunamadı

Bunun üzerine polis ve sağlık görevlileri olay yerinde kopan kulağın parçasını aradı. Yapılan aramalar sonucunda kulağın kopan kısmı bulunamadı.

Bayram Ali Akdilek’in önceki gün yurt dışından geldiği ve dayısı Hüseyin Ç.’ye yardım etmek için bugün yanında çalıştığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.