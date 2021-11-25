Karaman'da çaldığı elmaları satmaya götüren kişi yakalandı

Karaman'ın Ermenek ilçesinden 1 ton 250 kilo elma çalan Kadir Bulut, satmak için götürdüğü Mersin'de, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanarak tutuklandı.

24 Kasım günü Karaman'ın Ermenek ilçesi Elmayurdu köyünde meydana geldi. Ö.A., taşımak üzere yolun kenarına bıraktığı 50 kasa içindeki 1 ton 250 kilo elmanın yerinde olmadığını fark edince jandarmaya haber verdi.

EKİPLER İNCELEME YAPTI

Bunun üzerine çalışma başlatan JASAT ekipleri, bölgedeki mobesa ve güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede 06 AN 0235 plakalı bir kamyonetin hırsızlığın gerçekleştiği saatlerde bölgeden geçtiğini belirledi.

ELMALARLA BİRLİKTE YAKALANDI

Araştırmasını derinleştiren ekipler üzerinde saman yüklü olan kamyonetin, Mersin Hal Müdürlüğüne gittiğini saptadı. Ardından Mersin jandarmasına haber verildi. Kamyonet, Mersin'den Adana Hal Müdürlüğüne gittiği sırada otobanda jandarmanın düzenlediği operasyonla durduruldu.

ELMALAR SAHİBİNE İADE EDİLDİ

Yapılan aramada ise samanların altına gizlenmiş 50 kasa içindeki 1 ton 250 kilo elma ele geçirildi. Kasalardan elmaların Ö.A.'ya ait olduğunu anlaşıldı. Bunun üzerine sürücü Kadir Bulut, gözaltına alındı. Elmalar ise sahibi Ö.A.'ya iade edildi.

TUTUKLANDI

Kadir Bulut ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.













