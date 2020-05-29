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    Karaman'da işçi servisiyle ticari taksi çarpıştı

    Kaza sonucu devrilen midibüsteki 11 kişi yaralanırken, olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 29.05.2020 - 10:24
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    Karaman'da işçi servisiyle ticari taksi çarpıştı

    Karaman'da rüzgar enerji santralinde çalışan işçileri taşıyan Recep Yavuz yönetimindeki 70 FP 615 plakalı midibüsle Ahmet Balasar'ın kullandığı 70 T 0132 plakalı taksi, çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle midibüs devrildi.

    Devrilen midibüsün sürücüsü ile araçtaki 10 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne ve özel hastaneye kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle caddede aksayan ulaşım araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

    Karaman’da ticari taksiyle çarpışan işçi servisi devrildi

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