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- Karaman'da işçi servisiyle ticari taksi çarpıştı
Karaman'da işçi servisiyle ticari taksi çarpıştı
Kaza sonucu devrilen midibüsteki 11 kişi yaralanırken, olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı.
- AA
- 29.05.2020 - 10:24
Karaman'da rüzgar enerji santralinde çalışan işçileri taşıyan Recep Yavuz yönetimindeki 70 FP 615 plakalı midibüsle Ahmet Balasar'ın kullandığı 70 T 0132 plakalı taksi, çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle midibüs devrildi.
Devrilen midibüsün sürücüsü ile araçtaki 10 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne ve özel hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle caddede aksayan ulaşım araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Karaman’da ticari taksiyle çarpışan işçi servisi devrildi