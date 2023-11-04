Karaman'da mısır silosunda yangın: 5 kişi dumandan etkilendi Karaman'da bir firmaya ait mısır silosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 kişi olay yerinde bekleyen ambulansta tedavi edildi.

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İHA

Karaman'da Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 1’nci Cadde üzerinde bulunan bir firmaya ait lisanslı depoda, içerisinde mısırın depolandığı 10 numaralı siloda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangından etkilenen 5 kişi tedavi edildi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken poliste bölgede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiyenin müdahalesiyle siloda çıkan yangın söndürüldü. Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 5 kişiye olay yerinde bekleyen ambulansta müdahale edildi.

Yangının silosu içerisindeki motorun yanması sonucu çıktığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)