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    Karaman'da Roma dönemine ait heykel ele geçirildi

    Karaman'da jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan Roma dönemine ait heykel ele geçirildi.
    • 02.12.2022 - 12:43
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 12:54
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    Karaman'da Roma dönemine ait heykel ele geçirildi

    Güneyyurt Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesi Kışlacık Mahallesinde ikamet eden A.A. (43) isimli şahsın, elinde tarihi eser niteliği taşıyan heykeli Antalya iline götürüp satacağı bilgisine ulaştı.

    Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Ermenek Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden A.A.'nın evine baskın düzenledi.

    Evde yapılan aramada, 14 santimetre uzunluğunda Roma dönemine ait heykel ele geçirildi.

    Şüpheli serbest bırakıldı

    Heykel muhafaza altına alınırken, şüpheli AA. '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununu Muhalefet'ten gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

    Karaman da Roma dönemine ait heykel ele geçirildi #1


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