Karaman’da sıra bekleme kavgasında kan aktı: 3 yaralı Karaman’da iki grup arasında sıra bekleme meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

İHA

Karaman'da gece saat 23.50 sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi 08 Sokak üzerinde, K.B, H.A., M.Y ve M.A. isimli şahıslar girdikleri kuru yemişçi dükkanında sıra bekleme meselesi yüzünden birbirleriyle tartıştı.

Bıçaklı kavga çıktı

Kuru yemişçi dükkanından ayrıldıktan kısa bir süre sonra Cumhuriyet Parkı’nda tekrar karşılaşan iki taraf bu sefer bıçaklı kavgaya tutuştu.

Çıkan kavgada K.B., H.A. ve M.Y., isimli şahıslar vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanırken, M.A., olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Tedaviye alınan yaralıların durumları iyi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıslar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan M.A ise polis tarafından kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.