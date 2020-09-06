Karamanlı esnaf 30 yılda 8 ton atık şişe biriktirdi

Karaman'da çay bahçesi işleten Oğuz Darçın, yaklaşık 30 yıldır iş yerinde biriktirdiği atık olan 6 ton cam, 2 ton da pet şişeyi, ekonomiye geri kazandırılması için Ermenek Belediyesi'ne teslim etti.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Oğuz Darçın, 30 yıl önce işlettiği çay bahçesinde kullanılan içeceklerin cam ve pet şişelerini çöpe atmayıp biriktirdi.

6 ton cam ve 2 ton pet şişe olmak üzere biriktirdiği 8 ton şişeler Ermenek Belediyesi işçileri tarafından kamyonete yüklenip ekonomiye kazandırılmak üzere geri dönüşüm tesisine götürüldü.

"ESNAF ARKADAŞLARA TAVSİYE EDERİM"

Yaptığı bağıştan gurur duyduğunu belirten Oğuz Darçın, "30 yıldır, çay bahçesini işletiyorum. Buradan çıkan atık şişeleri 30 yıldır hiç çöpe atmadım. Bunları bahçemde müsait bir yerde biriktirdim. Sonra bunları Ermenek Belediyesine devrederek, geri dönüşümde kullanmalarına imkan sağladım. Yapmış olduğum işten gurur duyuyorum. Diğer esnaf arkadaşlarıma da aynı duyarlılıkta olmalarını tavsiye ediyorum.'' diye konuştu.













