Karamollaoğlu, HDP’nin, PKK ile arasına daha fazla mesafe koyması gerektiğini dile getirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Çağlar Cilara’nın YouTube kanalındaki yayınına konuk oldu.

Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan Saadet Lideri, son yerel seçimlerde ittifak yaptığı HDP ile ilgilili değerlendirmelerde bulundu.

Karamollaoğlu'na HDP’nin dışarıda tutulması halinde muhalefetin seçim kazanmasının mümkün olamayacağına dair görüşleri hatırlatan Cilara, “Sizin HDP’ye ilişkin görüşleriniz nelerdir?” diye sordu.

HDP İLE PKK ARASINDA MESAFE OLMALI

HDP ile PKK arasında mesafe olması gerektiğini söyleyen Karamollaoğlu,

"HDP ile olan sıkıntı, şurada: PKK ile arasına biraz daha mesafe koyması gerekiyor. Bunu tam olarak koyamadığı kanaati hakim. " ifadelerini kullandı

Karamollaoğlu'ndan HDP-PKK değerlendirmesi ViDEO

Adıyaman'da HDP ile Saadet ittifak pozu verdi HABERİ