Karamollaoğlu'ndan Kaftancıoğlu için verilen cezaya tepki

Saadet Partisi Lideri, Canan Kaftancığlu'nun 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının onanmasına "Allah'tan korkun" diyerek tepki gösterdi

Haftalık gündem toplantısında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi Lideri'nin gündeminde ise CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na sosyal medya paylaşımları nedeniyle verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının onanması vardı.

ALLAH'TAN KORKUN

7-8 yıl önce atılan tweet'lerden dolayı verilen cezayı ağır şekilde eleştiren Karamollaoğlu, "Ya Allah'tan korkun. Özellikle savcılara, hakimlere sesleniyorum; bir insanın 8 yıl önce attığı tweet'i şu anda gündeme getiriyorsan iktidar partisinin mensuplarının tweet'leri ne olacak? Onlar masum, çünkü zemzem suyu ile yıkanmışlar." ifadelerini kullandı.

23 HAZİRAN'A DENK GELDİ

Karamollaoğlu, cezanın 23 Haziran tarihinde onanmasına da dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Garip durumlar var burada. Birinci gariplik, tarih tam 23 Haziran’a denk geldi. 23 Haziran’ın özelliği ne? Mahalli seçimlerde İstanbul’u iktidar partisinin büyük bir rakamla kaybetmiş olması. Sanki bunun rövanşı alınıyor gibi."





Karamollaoğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun cezasına tepki VİDEO

Canan Kaftancıoğlu'nun cezası onandı HABERİ