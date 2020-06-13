Karantinası biten mahalleyi polis açtı

Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bir mahallede başlatılan 21 günlük karantina uygulaması sona erdi. Karantina bölgesindekiler, polisin kurdele kesmesiyle normal hayata döndü.

Antalya'nın Serik ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir mahallede başlatılan 21 günlük karantina uygulaması sona erdi.

Yaklaşık 2 bin kişinin kaldığı 15 sokakta uygulanan karantina süresinin sona ermesiyle vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

POLİS KURDELE KESTİ

Koronavirüs testi pozitif çıkan 12 kişi ile onlarla yakın temasta bulunanların yaşadığı Merkez Mahallesi'nde karantinadan kurtulmanın şerefine polise kurdele kestirdi.

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"ONLAR KAPATTI, ONLAR AÇTI"

Apartman sakinlerinden Emrah Yıldırım, yaklaşık 4 senedir mahallede oturduğunu belirterek, "Karantina bir nevi ilk başlarda çok sıkıcı geldi. Ondan sonra eve alışmaya başladık. Gerçekten çok güzel zaman geçirdik. Dün son saatlerimizde komşularla birlikte toplandık. Polis arkadaşlarımızı çağırdık. Onlarla bir açılış yaptık ve karantinayı sonlandırmış olduk." şeklinde konuştu.