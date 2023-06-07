Karasu'da denize giren 2 çocuk boğulma tehlikesi atlattı Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 2 farklı plajda denize giren 2 çocuk, kısa süre arayla boğulma tehlikesi geçirdi. 2 çocuktan biri hastaneye kaldırılırken, diğeri ise ayakta tedavi edildi.

DHA

4 arkadaşın deniz eğlencesi kötü sonuçlandı...

Sakarya'da Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'ndeki halk plajında meydana gelen olayda 4 arkadaş denize girerken, çocuklardan 13 yaşındaki Muhammet Ali S., boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevredekiler tarafından kurtarılan çocuk, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

2 farklı plajda 2 ayrı boğulma tehlikesi

Diğer olay ise Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'ndeki halk plajında meydana geldi. 2 arkadaş serinlemek için denize girdi. Abdi Mustafa Ü. (17), bir süre sonra akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Sağlık durumları iyi

Arkadaşının yardımı ile sudan çıkarılan Abdi Mustafa Ü.'ye, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunuldu.

Olay yerinde oksijen verilen Abdi Mustafa Ü., durumunun iyi olduğunu söylemesi üzerine hastaneye götürülmedi.