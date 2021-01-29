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    Kardak kayalıkları 25 yıl sonra ilk kez sessiz kaldı

    Kardak kayalıklarına her yıl çelenk atmak için gelen Yunan yetkililer, bu yıl kayalıklara gelmedi.
    • İHA
    • 29.01.2021 - 16:55
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 17:24
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    Kardak kayalıkları 25 yıl sonra ilk kez sessiz kaldı

    Bodrum’un Gümüşlük Mahallesi’nin yaklaşık 3.5 mil uzağında olan Kardak kayalıklarında yaşanan krizin 25’inci yıl dönümünde il kez gerginlik yaşanmadı.

    KARDAK'TA DEVRİYE

    Yunan Sahil Güvenlik ekipleri bölgede görülmezken, Türk kara sularında ise 1 savaş gemisi ve 2 sahil güvenlik botu Kardak etrafında devriye attı.

    Yunanistan, 25 yıl sonra ilk kez Kardak kayalıklarına çelenk atmaya gelmedi.

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    Kardak kayalıkları 25 yıl sonra ilk kez sessiz kaldı #5

    Kardak kayalıkları 25 yıl sonra ilk kez sessiz kaldı #6


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