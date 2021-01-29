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Kardak kayalıkları 25 yıl sonra ilk kez sessiz kaldı

Kardak kayalıkları 25 yıl sonra ilk kez sessiz kaldı

Kardak kayalıklarına her yıl çelenk atmak için gelen Yunan yetkililer, bu yıl kayalıklara gelmedi.