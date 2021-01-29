Kardak kayalıkları 25 yıl sonra ilk kez sessiz kaldı
Kardak kayalıklarına her yıl çelenk atmak için gelen Yunan yetkililer, bu yıl kayalıklara gelmedi.
- İHA
- 29.01.2021 - 16:55
- Güncelleme : 29.01.2021 - 17:24
Bodrum’un Gümüşlük Mahallesi’nin yaklaşık 3.5 mil uzağında olan Kardak kayalıklarında yaşanan krizin 25’inci yıl dönümünde il kez gerginlik yaşanmadı.
KARDAK'TA DEVRİYE
Yunan Sahil Güvenlik ekipleri bölgede görülmezken, Türk kara sularında ise 1 savaş gemisi ve 2 sahil güvenlik botu Kardak etrafında devriye attı.
Yunanistan, 25 yıl sonra ilk kez Kardak kayalıklarına çelenk atmaya gelmedi.