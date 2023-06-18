Kargodan 76 yavru tarantula çıktı Gümrük muhafaza ekiplerince, Polonya'dan Marmaris'e postayla gönderilen bir kargoda 76 yavru tarantula ele geçirildi.

İHA

Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekiplerin yurt dışı gönderilerinin kontrol ve denetimi çalışmaları esnasında, Polonya’dan Marmaris’teki bir alıcıya gönderildiği tespit edilen posta kargosu mercek altına alındı.

Belgelerinde “akvaryum bitkisi” şeklinde beyan edildiği görülen kargo ekiplerin risk değerlendirmesi çerçevesinde şüpheli bulunarak fiziki kontrole tabi tutuldu.

Yapılan aramada gazete kağıdına sarılı strafor köpüklerin içerisinde küçük cam tüplerde 76 adet böcek ele geçirildi.

Analiz yapıldı

Çok küçük boyutlarda olan böceklerin hangi böcek türüne ait olduğu, Kırıkkale Üniversitesi’nden konu üzerine çalışan uzmanlarca yapılan analiz neticesinde ortaya çıkarıldı.

Böceklerin 8 farklı türdeki yavru tarantula oldukları tespit edildi.

Söz konusu örümceklerin halk sağlığını tehdit eden bir durum oluşturmadığı öğrenilirken, yapılan işlemlerin ardından yavru tarantulalar son aşamada Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoloji Bölümüne teslim edildi.