Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor Türkiye'nin en doğusunda yer alan Kars ile Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceye düştü, bitkiler kırağı tuttu ve derelerin yüzeyi buzla kaplandı.

Ardahan'da ise sıcaklık gece sıfırın altında 13 dereceye düşerek buzlanmalara neden oldu. Türkiye'nin Kafkasya'ya açılan kapısı.... Hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye düştüğü Kars'ta bitkiler ve ağaçlar kırağı tuttu, bazı göl ile derelerin yüzeyi buzla kaplandı. BUZ SARKITLARI OLUŞTU Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Ev, iş yeri ve araçların camları buzla kaplandı. ARAÇLAR BATTANİYELERLE ÖRTÜLDÜ Vatandaşlar, araçlarını battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı. Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri, çarşı merkezindeki ana caddelerde bulunan binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını temizledi. ARDAHAN'DA KIŞ Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor. Gece sıfırın altında 13 dereceye düşen sıcaklık nedeniyle buzlanma oluştu. Kentteki yüksek kesimler karla kaplandı.

