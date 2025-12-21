Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor: İşte fiyatları ve sefer günleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış aylarının en çok ilgi gören seyahat rotalarından biri olan Turistik Doğu Ekspresi, 2025-2026 sezonu için yeniden seferlere başlıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun talep gösterdiği tren, yarın gerçekleştirilecek ilk yolculuklaAnkara–Kars hattında raylara inecek.

Doğu Anadolu’nun eşsiz manzaralarını sunan bu özel tren yolculuğu, nostalji ve doğa tutkunlarını bir araya getiriyor.

Yeni sezonda da planlı duraklamalarla yolcularına bölgeyi keşfetme imkanı sunacak olan Turistik Doğu Ekspresi’nin sefer günleri ve bilet ücretleri şöyle:

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ’NİN SEFER GÜNLERİ

2025-2026 kış sezonu için yeniden raylara çıkan Turistik Doğu Ekspresi’nin sefer takvimi ve bilet ücretleri netleşti. Yoğun ilgi gören tren, Ankara–Kars hattında haftanın belirli günlerinde karşılıklı seferler düzenleyecek.

Açıklanan programa göre Turistik Doğu Ekspresi, Ankara’dan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Kars’tan ise çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. Karşılıklı olarak haftada iki tren seferi gerçekleştirilecek.

BİLET FİYATLARI

Biletler, bireysel satış ve tur paketleri olmak üzere iki farklı şekilde yolculara sunuluyor. Bireysel biletler TCDD Taşımacılık satış kanalları üzerinden temin edilirken, tur paketleri yetkili acenteler aracılığıyla satışa çıkarılıyor.

Bilet fiyatları ise sefer tarihine göre değişiklik gösteriyor.

İki kişilik yataklı kompartımanlarda yapılan yolculuklarda, 14 Ocak’a kadar Ankara–Kars hattı için bilet fiyatı 14 bin lira, Kars–Ankara hattı için ise 12 bin lira olarak belirlendi.

16 Ocak’tan itibaren Ankara çıkışlı seferler 17 bin liradan, Kars çıkışlı seferler ise 15 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.