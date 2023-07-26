Karslı arıcı şaşırttı: Binlerce Kafkas arısını vücuduna aldı ‘Arılara fısıldayan adam’ olarak bilinen üretici, bu kez sınırları zorladı. Binlerce Kafkas arısını vücuduna alan üretici, arı adama dönüştü.

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İHA

Böylesi ne görüldü, ne de duyuldu…

Kars’ın Susuz ilçesine bağlı Doyumlu köyünde uzun yıllardır Kafkas ırkı arılarıyla organik bal üreticiliği yapan ve ‘arılara fısıldayan adam’ olarak bilinen Yücel Üzeyir, bu kez sınırları çok zorladı.

Arıları vücuduna aldı

Arılarla gönül bağı kuran ve korkusuzca onlara yaklaşan üretici, kimsenin cesaret edemeyeceği bir eyleme imza attı.

Binlerce arıyı vücuduna alan Üzeyir’in koruyucu kıyafet giymediği de gözlendi.

Bu dakikalarda cep telefonu kamerası da kayıttaydı.

"Herkesin yapmasını tavsiye etmem"

Arılarla haşır neşir olan Üzeyir, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Kafkas arısı dünyanın 4 ırkından, 1 tanesidir. Özelliği ise dilinin uzun olması… Çiçeklerin derinliğinden balı almasıyla biliniyor. Kafkas arısı aynı zamanda çok uysaldır. Şu anda yaşadığım atmosfer inanılmazdır. Arının merkezi içerisinde olduğum için tamamen arıların çıkardığı melodi sesini duyuyorum. Ve o merkezin içerisindeki sıcaklık, tamamen serinliğe dönüştü. Çok güzel bir duygu ve aynı zamanda tehlikeli. Tabii bunu herkesin yapmasını tavsiye etmem.

Kafkas figürleri sergiledi

Arıcı Üzeyir, akıllara durgunluk veren tehlikeli gösterisini, Kafkas figürleriyle sonlandırdı.