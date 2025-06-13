Kars’ta 4 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

İHA

Kars'ta Faikbey Caddesi ile Gazi Ahmet Muhtar Paia Caddesi kavşağında İ.K. idaresindeki 36 EA 379 plakalı otomobil, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı kavşağında İ.A. yönetimindeki 34 FT 5282 plakalı araçla çarpıştı.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU

İ.A.'nın kullandığı araç kontrolden çıkarak park halindeki 2 araca daha çarptı.

Kazada sürücüler ile İ.S.K. ve I.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle Faikbey ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa caddelerinde trafik akışı durduruldu. Yaralıların hastaneye kaldırılması ve araçların yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.