Kars’ta hava sıcaklığı eksi 3 dereceye düştü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceyle Kars'ta kaydedilirken, araçların camları kırağı ile kaplandı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın az bulutlu ve açık olarak geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

KARS’TA SICAKLIK EKSİ 3 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Gece en düşük hava sıcaklığı; Iğdır ve Erzincan'da 7, Erzurum'da 1, Ağrı'da 0, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 1, Kars'ta 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 27, Iğdır'da 25, Erzurum'da 21, Ağrı'da 20, Ardahan'da 19, Kars'ta 18 derece olması bekleniyor.

ARAÇ CAMLARI KIRAĞI İLE KAPLANDI

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü Kars'ta, araç camları kırağı ile kaplandı. Sabah işe gidenler araçlarının camlarındaki kırağıyı kazıyarak temizledi.

Kent sakinlerinden Mehmet Yılmaz, havaların artık soğuduğunu ifade ederek, "Hava sıcaklığı eksiye düşmeye başladı, sabah işe giderken aracın camının kırağı tuttuğunu gördüm ve temizledim. Havaların soğumasıyla sobaları, doğalgazı yakmaya başladık." dedi.