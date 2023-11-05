Kars'ta köylüler, şeker pancarını birlikte hasat ediyor Akyaka ilçesinde çiftçilerin önemli gelir kaynağını oluşturan şeker pancarının tarlada kalmaması için köylüler imece usulüyle yoğun hasat mesaisi yapıyor.

AA & Ensonhaber

Verimli topraklara sahip ve gelirinin büyük bölümünü şeker pancar ile sağlayan Kars'ın Akyaka ilçesi sakinleri tarlalarda beraber çalışıyor.

Her gün bir komşunun arazisinde buluşan çiftçiler, kar bastırmadan ürünün tarladan toplanması için dayanışma örneği sergiliyor. Çiftçiler, traktörün söktüğü pancarları tek tek elden geçirerek, ürün kaybının da önüne geçiyor.

Tarlalarda toplanan şeker pancarları römorklara yüklenerek Akyaka Şeker Alım kantarına getiriliyor.

Burada işlemleri tamamlanan pancarlar daha sonra Türkşeker Kars Şeker Fabrikası'na işlenmek üzere taşınıyor.

2-3 aile birlikte çalışıyorlar

Çiftçilerden Enes Daştan, ekim ayında hasada başladıklarını söyledi.

Verimli bir sezon geçirdiklerini belirten Daştan,

2-3 aile beraber çalışarak şeker pancarı sökümünü yapıyoruz. Yaklaşık 5-6 ay şeker pancarıyla uğraşıyoruz. Nisan mayıs ayı gibi ekimini yapıyoruz, yılda 2-3 kez kendi ekipmanımızla sulama yapıyoruz. Hasadımızı yarıladık, dönüm başına 6-7 ton ürün alıyoruz.

diye konuştu.