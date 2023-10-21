Kars’ta otomobil şarampole uçtu: 3 ölü, 1 yaralı

İHA
Arpaçay-Kars karayolunda, Arpaçay’dan Kars’a seyir halindeki bir otomobil Yalınçayır mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.
Korkunç kazada 3 kişi öldü
Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücü A.S., E.G. ve Ş.B.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini, E.K.’nın ise yaralı olduğunu belirledi.
Yaralı E.K. ambulansla Arpaçay Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, hayatını kaybeden 3 kişinin ise cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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