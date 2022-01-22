Kars’ta soğuktan her şey dondu

Kars’ta soğuktan her şey dondu

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars’ta termometreler eksi 30’u gösterdi. Aşırı soğuktan kentte hayat adeta dururken, dışarı çıkan vatandaşların kaş ve kirpikleri de dondu.

Hava sıcaklığının eksi 30 dereceye düştüğü Kars’ta hareket halindeki araçlar dondu, iş yerlerinin camları tamamen buz tuttu.

Vatandaşlar araçlarını çalıştırmak için saatlerce uğraştı.

Kış mevsiminin en soğuk gününün yaşandığı Kars’ta işe gitmek için dışarı çıkanlar da soğuktan nasibini aldı.

“1 AY DAHA BÖYLE SÜRECEK”

Kars’ı Kuzey Kutbu'na benzeten bir vatandaş, “Vallahi hava çok güzel, yani öyle bir güzel ki Kuzey Kutbu'nda yaşasak bu kadar soğuk olmazdı.” dedi.

Hava sıcaklığının eksi 30 derece olduğunu ifade eden vatandaş, “Çok soğuk hava. Evden çıktım eski 30 derece, dondum. Çok soğuk, 1 ay daha böyle sürecek.” diye konuştu.

Kars’ta soğuktan her şey dondu VİDEO

SOKAK KÖPEĞİ KIRAĞI TUTTU

Sibirya soğuklarının etkili olduğu kentte ağaçlar kırağı tuttu, Kars Çayı’ndan soğuğun şiddetiyle duman çıktı.

Bir sokak köpeği ise adeta kırağı tuttu.

Soğukların önümüzdeki günlerde de etkili olacağı öğrenildi.