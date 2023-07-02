Kartal'da bulunan bir pilavcı dükkanına silahla ateş edildi: 1 yaralı İstanbul Kartal'da otomobille pilavcının önüne gelen şüpheliler, dükkana silahla ateş açtı. Saldırı sırasında dükkanda bulunan S.P. yaralandı.

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DHA

İstanbul'da yaşanılan olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı..

Saat 16.00 sıralarında Kartal ilçesinin Cevizli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Bankalar Caddesi'nde bulunan pilavcıya, otomobille gelen şüpheliler tarafından silahla ateş açıldı.

Pilavcı dükkanına kurşun yağdırdılar

Saldırı sırasında dükkanda bulunan iş yeri sahibinin kardeşi S.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi hastanede devam eden S.P.'nin bacağından yaralandığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay kameralara yansıdı

Silahlı saldırıyı düzenleyenlerin dükkanın önüne geldiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde plakası olmayan bir otomobilin dükkanın önüne geldiği, saldırı gerçekleştiği sırada vatandaşların kaçtığı anlar yer alıyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.