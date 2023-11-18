Kartepe'ye mevsimin ilk karı yağdı İstanbul'a yakınlığıyla bilinen önemli turizm merkezlerinden Kartepe'de kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü bölge, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

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DHA

Türkiye'de sonbahar mevsimi etkili oluyor.

Yurdun dört bir yanındaki şiddetli yağışların ardından kimi bölgelerde kış turizmi için erkenden hareketlilik başladı.

Yerli ve yabancı turistlerin de dört gözle beklediği kayak sezonu başlıyor.

Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, Kocaeli'deki Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de de etkisini gösterdi.

Mevsimin ilk karı düştü

Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'de, etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

Civardaki vatandaşlar, kartopu oynamak için yol kenarındaki tesislere akın etti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)