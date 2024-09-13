Kastamonu'da alevlere teslim olan 600 balya saman küle döndü

İHA
Kastamonu'da Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çatak mevkiinde, Şenol Malkoç'a ait çiftlikte henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyüyerek ahıra sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
600 BALYA SAMAN KÜL OLDU
Olay yerine gelen ekipleri tarafından yangın 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında, 600 balya saman tamamen yanarken, bir ahırda maddi hasar meydana geldi.
Ahırda bulunan 20 büyükbaş hayvan ise çevredeki vatandaşların yardımıyla tahliye edilerek kurtarıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış