Kastamonu’da Alman vatandaşı kadın, Müslüman oldu Müftülüğe giderek “Müslüman” olmak istediğini söyleyen 28 yaşındaki Almanya vatandaşı kadın için ihtida merasimi yapıldı. İslamiyet’in güzelliklerini anlatıldığı genç kadın, “İlayda” ismini aldı.

İHA 28 yaşındaki Alman vatandaşı Saskia Hahn, Kastamonu'nun Cide ilçesinde müftülüğe giderek Müslüman olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Cide İlçe Müftülüğü’nde İlçe Müftüsü Dr. Hasan Rami Kara rehberliğinde ihtida merasimi gerçekleştirildi. Alman Saskia, "İlayda" oldu İhtida merasiminde Saskia Hahn, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu. Saskia Hahn, “İlayda” ismini aldı. İslamiyet'in temel esaslarını anlattı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde İlçe Müftüsü Hasan Kara, İslam dininin temel esasları ile ilgili Hahn’a bilgi verdi. Merasim, dua ile sona erdi. Almanca Kur'an-ı Kerim hediye edildi İlçe Müftüsü Kara, Hahn’a “İhtida Belgesi” ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Almanca Kur'an-ı Kerim ve İslam dinine dair kitaplar hediye etti. Merasimde şahit olarak Şaban Güntepe ve Saskia Hahn'ın arkadaşları da hazır bulundu.