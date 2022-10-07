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    Kastamonu'da düğün hastanede bitti: Davetliler ikramdan zehirlendi

    Kastamonu'da düğünde ikram edilen yemekten yedikten sonra rahatsızlanan çok sayıda kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu.
    • 07.10.2022 - 00:22
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 00:40
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    Kastamonu'da düğün hastanede bitti: Davetliler ikramdan zehirlendi

    Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Akgüney ve Doğanören köylerinde düzenlenen düğünde ikram edilen yemekten yiyen davetlilerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı.

    İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi.

    Davetlilerden bazıları ambulanslarla, bazıları da özel araçlarla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan ilk etapta 15 kişinin tedavilerine başlanıldı.

    Soruşturma başlatıldı

    Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yemekten numune aldı. Öte yandan düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri düşünülen davetlilerden hastaneye gelenlerin olduğu öğrenildi.

    İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Akgün ve Doğanören köylerinde güvenlik önlemleri aldı.

    Kastamonu'da düğün hastanede bitti: Davetliler ikramdan zehirlendi VİDEO

    Kastamonu da düğün hastanede bitti: Davetliler ikramdan zehirlendi #1

    "Düğünde pilav tavuk vardı"

    Düğünde yediği yemekten zehirlenen bir kişi, “Köyümüzde düğün vardı. Düğünde pilav yedik. Akşam saat 19.00 gibi de rahatsızlandım. Düğüne katılan 40-50 kişi var. Pilav üstü tavuk vardı. Şu anda midem bulanıyor, başım dönüyor. Hastaneye taksi tutarak geldim. Şu anda durumum hastaneye ilk geldiğimden daha iyi, köyde de çok kişi var, onlarda zehirlendi, bir yandan hastaneye gelenler var” dedi.

    Kastamonu da düğün hastanede bitti: Davetliler ikramdan zehirlendi #2

    "Yemeği ben yaptım, ben de yedim"

    Düğüne katılan ve yediği yemekten zehirlenen bir diğer davetli de, “Köyümüzde düğün vardı. Yemeği ben yaptım, yaparken de yemekten yedim. Dağıtırken de yedim. Sonra düğüne katılanlara dağıttık, ondan sonra böyle oldu. Ben yemeği yaparken herhangi bir şekilde yemekte bozulma ya da koku hissetmedim. Çocuklar şu anda istifra ediyor. Tavuk ile pilavı yedikten yaklaşık 1 saat sonra başladı. Şu anda benim getirdiğim sadece 10-15 kişi var. Ambulans çağıranlar artıyor, sürekli gelenler var hastaneye. Ben kendi aracımla geldim hastaneye ama köye ambulanslar gidiyor. Çocukların durumları şu anda iyi, istiğfar edince biraz rahatladılar” diye konuştu.

    Ayrıca düğüne kullanılan tavukların İstanbul’dan şoklanmış halde Kastamonu’nun İnebolu ilçesine gönderildiği öğrenildi.

    Kastamonu da düğün hastanede bitti: Davetliler ikramdan zehirlendi #3

    Kastamonu da düğün hastanede bitti: Davetliler ikramdan zehirlendi #4


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