Kastamonu'da iki katlı konak alev alev yandı

Kastamonu'da merkez ilçe Baylar köyünde, Nimet Pehlivan'a ait iki katlı konakta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İKİ KATLI KONAK KÜL OLDU

Yangın sırasında evde abdest alan Nimet Pehlivan, seslerin geldiğini fark ederek son anda dışarı çıktı. Dumanların yükseldiğini gören köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında iki katlı konak kullanılamaz hale gelirken, Baylar Köyü Muhtarı Cemal Başoğlu'na ait ev ise kısmen zarar gördü. Vatandaşlar, binaların çatısına çıkarak ekiplerin söndürme çalışmalarını izledi.

"ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKMIŞ OLABİLİR"

Baylar köyü muhtarı Cemal Başoğlu, "Yangın, bir anda komşumuzdan parladı ve alevler yükseldi. Dumanları görünce itfaiyeyi aradık, itfaiye de geldi şimdi söndürme çalışması yapıyor. Benim evde hemen bitişiğinde olan ev oluyor. Yangının neden çıktığı belli değil, evde saten bir tek kadın yaşıyordu. Elektrik kontağından çıkmış olabilir diye düşünüyoruz" dedi.

Baylar köyü sakinlerinden İlhan Akça ise, "Evde oturuyordum, dumanların yükseldiğini gördük, ne olduğuna bakmak için geldik. Yangın başlamıştı. Önce köylüler olarak yangına müdahale ettik. Sonrada itfaiye araçları geldi" diye konuştu.