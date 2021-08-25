Kastamonu’da sel felaketi: Ölen genç kızın eşyaları duygulandırdı

Markette çalıştığı sırada sele kapılarak hayatını kaybeden genç kıza ait telefonu ve 50 TL parasını enkaz altından çıkaran komandolar, duygu dolu anlar yaşadı.

Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketi Kastamonu’nun Azdavay, Küre, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Şenpazar ve Pınarbaşı ilçelerinde büyük hasara yol açtı.

Bu ilçelerde birçok bina ve iş yeri zarar gördü, onlarca araç sel sularıyla birlikte Ezine Çayı üzerinden denize sürüklendi.

MARKETTE ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Sel felakete markette çalışırken yakalanan Gizem Meryem Özgün, hayatını kaybetti.

Özgün’ün cenazesi, sel sularının çekilmesiyle bulunarak toprağa verildi.

Kastamonu’da selde hayatını kaybeden genç kızın eşyaları bulundu VİDEO

GİZEM’İN EŞYALARI BULUNDU

Bozkurt ilçesinde enkaz kaldırma çalışmalarına destek veren Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliği ekipleri, Gizem Meryem Özgün’ün hayatını kaybettiği markette temizlik çalışması yaptı.

Bu sırada balçıkların içerisinde genç kıza ait olduğu belirlenen cep telefonu bulundu.

KOMANDOLARI DUYGULANDIRDI

Telefonun kabında 50 lira para ile kredi kartı ve anahtarlar da çıktı.

Komandoları duygulandıran malzemeler, tutanak tutularak muhafaza altına alındı.