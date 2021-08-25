Kastamonu’da sel felaketi: Ölen genç kızın eşyaları duygulandırdı
- İHA
- 25.08.2021 - 14:40
Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketi Kastamonu’nun Azdavay, Küre, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Şenpazar ve Pınarbaşı ilçelerinde büyük hasara yol açtı.
Bu ilçelerde birçok bina ve iş yeri zarar gördü, onlarca araç sel sularıyla birlikte Ezine Çayı üzerinden denize sürüklendi.
MARKETTE ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
Sel felakete markette çalışırken yakalanan Gizem Meryem Özgün, hayatını kaybetti.
Özgün’ün cenazesi, sel sularının çekilmesiyle bulunarak toprağa verildi.
Kastamonu’da selde hayatını kaybeden genç kızın eşyaları bulundu VİDEO
GİZEM’İN EŞYALARI BULUNDU
Bozkurt ilçesinde enkaz kaldırma çalışmalarına destek veren Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliği ekipleri, Gizem Meryem Özgün’ün hayatını kaybettiği markette temizlik çalışması yaptı.
Bu sırada balçıkların içerisinde genç kıza ait olduğu belirlenen cep telefonu bulundu.
KOMANDOLARI DUYGULANDIRDI
Telefonun kabında 50 lira para ile kredi kartı ve anahtarlar da çıktı.
Komandoları duygulandıran malzemeler, tutanak tutularak muhafaza altına alındı.