Kastamonu’da Türkiye’nin ilk uçurum salıncağı kuruldu

Valla Kanyonu'nun üzerine 600 metre yükseklikte uçurum salıncağı kuruldu. Türkiye’de bir ilk olan salıncağın maceraperestlerden büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesindeki Valla Kanyonu’nun zirvesine ‘uçurum salıncağı’ kuruldu.

Küre Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan ve dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak kabul edilen Valla’da kurulan uçurum salıncağı için Kerte Tepesi’nde tek bir ağaç bile kesilmedi.

Türkiye’de bir ilk: Yüksekliği 600 metre

Uçurum salıncağının ayak aralığı 20 metre, yüksekliği ise 14 metreye sahip.

Türkiye’de ilk kez bir kanyon zirvesine kurulan dev salıncağın uçurum kenarındaki yüksekliği de 600 metreden oluşuyor.

Yüklenici firma tarafından deneme binişleri yapıldı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUZKA) finansmanı ve destekleriyle Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü tarafından Eylül ayında uçurumun kenarında kurulumuna başlanılan salıncakta çalışmalar tamamlandı.

Uçurum salıncağında ise yüklenici firma tarafından deneme binişleri yapıldı.

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Salıncağın yanında cam teraslar var

Adeta nefesleri kesen, hem korku hem de adrenalin üst seviyeye çıktığı salıncak sayesinde bölgenin 2023 yılında daha da cazibe hale gelmesi bekleniyor.

Ayrıca ‘uçurum salıncağı’nın yanına 30 metrekarelik 2 tane cam teras yapıldı.

“Heyecan yaşatacak bir yatırım”

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, “Valla Kanyonu bildiğiniz üzere Türkiye’nin önemli turizm noktalarından olan biridir. Bu yapmış olduğumuz dev salıncak kanyonun 600 metre yukarısında uçurumun kenarına inşa ediliyor. Burası özellikle macera ve adrenalin sevenler için oldukça heyecan yaşatacak bir yatırım oluyor. Aynı zamanda Kerte Seyir Terası oldukça güzel bir görünüm sunuyor. Buradan oldukça geniş bir alanı seyretme imkanını yakalayabiliyoruz.” diye konuştu.

"2 milyon 700 bin lirasına destek sağlıyoruz"

Çalışmaların mevsim şartlarına aldırmadan devam ettiğini belirten Genç, “Burada şu an çalışmalar mevsim şartlarına aldırmadan devam ediyor. Yakın zamanda tamamlanması için gayret gösteriyoruz. Hedefimiz 2023 yılında aktif olarak faaliyete başlamasıdır. Projemizin diğer bir tamamlayıcı unsurları da Pınarbaşı ilçemiz başta olmak üzere Küre Dağları’nda doğa turizmini geliştirmeye yönelik Çatak Kanyonu’nun günübirlik seyir terasının tefrişatı ve peyzaj düzenlemesidir. Bu projemizin toplam bütçesi 5 milyon 400 bin lira Kalkınma Ajansı olarak biz yüzde 50’sine tekabül eden 2 milyon 700 bin lirasına destek sağlıyoruz. Projenin kalan bütçesi ise Küre Dağları Milli Parkı tarafından karşılanıyor.” şeklinde konuştu.

“2023’te UNESCO’ya başvurumuzu yapmayı hedefliyoruz”

Kastamonu’nun 11 ilçesinin UNESCO’nun jeopark ağına dahil edilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Genç, “Bölge turizmine yönelik yine biz, Kastamonu’nun kuzeyinde yer alan 11 ilçeyi de kapsayan Küre Dağları Milli Parkı ve çevresindeki alanı jeopark olarak ilan edilmesini sağladık. Buranın UNESCO’nun jeopark ağına dahil edilmesi için çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. 2023 yılında UNESCO’ya başvurumuzu yapmayı hedefliyoruz. Bu mevcut güdümlü projemizin içerisinde yine jeoparkla alakalı ziyaretçi merkezi ve bir müze inşa edeceğiz. Yine Jeopark alanında ve Kastamonu açısından ayrı bir öneme haiz olan Tarihi İstiklal Yolu Milli Parkı’nda tabelalandırma faaliyetleri yapacağız.” ifadelerini kullandı.

“Bir daha binmem”

Uçurum salıncağının deneme binişini yapan yüklenici firmanın sahibi Emrah Şelale ise “Acayip bir duygu, çok adrenalini yüksek olan bir yer. Burasını kendimiz yaptık ama bu kadarda olacağını tahmin bile etmemiştik. Test için ilk başta ben bindim. Mecbur bindim çünkü önce kendim binip test ettikten sonra insanları bindirmemiz gerekiyor. Ama bir daha binmem açıkçası. Tamamen bunu içimden gelerek söylüyorum. Hakikaten çok tehlikeli ve adrenalin yüksek bir yer. Ama sağlam, biz kendimiz binip denedik. Çok güzel oldu, Kastamonu’ya hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

Halatların uzunluğu 12 metre

Kanyon içerisindeki sudan salıncağı kurdukları yerin yüksekliğinin 570 metre olduğunu söyleyen Şelale, “Salıncağın kendi yüksekliği 14 metre, halatların uzunluğu 12 metre. 12 metre uçuruma gidiyor, 12 metrede geri geliyor. Toplamda 24 metre gelip gidilen bir yer. Bölgemize hayırlı olsun.” dedi.