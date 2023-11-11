Kasyeri'de 2 katlı müstakil ev yangında kül oldu

İHA
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Hacı Arif Bey Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 2 katlı müstakil bir evde bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.
Yangın bir saatte kontrol altına alındı
Alevlerin büyümesiyle haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, yanan ev de kullanılamaz hale geldi.
Yanan evde kimsenin olmaması da olası bir yaralanmanın önüne geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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