Kasyeri'de 2 katlı müstakil ev yangında kül oldu Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 2 katlı müstakil bir ev çıkan yangında küle döndü.

İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Hacı Arif Bey Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 2 katlı müstakil bir evde bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

Yangın bir saatte kontrol altına alındı

Alevlerin büyümesiyle haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, yanan ev de kullanılamaz hale geldi.

Yanan evde kimsenin olmaması da olası bir yaralanmanın önüne geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)