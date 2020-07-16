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- Kavgayı ayırmak isteyen genci öldürdu, 25 yıl ceza aldı
Kavgayı ayırmak isteyen genci öldürdu, 25 yıl ceza aldı
Kocaeli'nde, sahilde tuvaletini yaptığı için kendisini uyaran gençlerle yaptığı kavgayı ayırmak isteyen Çağatay Burak Atay’ı bıçaklayarak öldüren Müslüm Ayyıldız, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
- DHA
- 16.07.2020 - 15:44
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, 1 Ağustos 2019'da, Değirmendere Sahili'nde alkol alan Müslüm Ayyıldız (25), açık alanda tuvaletini yapınca aynı yerde bulunan gençler, tepki gösterdi.
Ayyıldız ile gençler arasında çıkan tartışma, kavga dönüştü.
AYIRMAK İSYEYİNCE BIÇAKLANDI
Çağatay Burak Atay (21) da kavgayı ayırmak istedi. Ancak Müslüm Ayyıldız, Çağatay Burak Atay'ı bıçakladı. Atay yaşamını yitirirken, Ayyıldız tutuklanarak cezaevine gönderildi.
25 YIL CEZA ALDI
Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘Kasten adam öldürmek’ suçundan tutuklu yargılanan Müslüm Ayyıldız, bugün görülen karar duruşmasında, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezayı, indirimler ile 25 yıla düşürdü. Müslüm Ayyıldız, yasak silah bulundurmak suçundan da 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.