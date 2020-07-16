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    Kavgayı ayırmak isteyen genci öldürdu, 25 yıl ceza aldı

    Kocaeli'nde, sahilde tuvaletini yaptığı için kendisini uyaran gençlerle yaptığı kavgayı ayırmak isteyen Çağatay Burak Atay’ı bıçaklayarak öldüren Müslüm Ayyıldız, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
    • DHA
    • 16.07.2020 - 15:44
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    Kavgayı ayırmak isteyen genci öldürdu, 25 yıl ceza aldı

     

    Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, 1 Ağustos 2019'da, Değirmendere Sahili'nde  alkol alan Müslüm Ayyıldız (25), açık alanda tuvaletini yapınca aynı yerde bulunan gençler, tepki gösterdi.

    Ayyıldız ile gençler arasında çıkan tartışma, kavga dönüştü.

    AYIRMAK İSYEYİNCE BIÇAKLANDI

    Çağatay Burak Atay (21) da kavgayı ayırmak istedi. Ancak Müslüm Ayyıldız, Çağatay Burak Atay'ı bıçakladı. Atay yaşamını yitirirken, Ayyıldız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kavgayı ayırmak isteyen genci öldürdu, 25 yıl ceza aldı #1

    25 YIL CEZA ALDI

    Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘Kasten adam öldürmek’ suçundan tutuklu yargılanan Müslüm Ayyıldız, bugün görülen karar duruşmasında, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezayı, indirimler ile 25 yıla düşürdü. Müslüm Ayyıldız, yasak silah bulundurmak suçundan da 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.

    Kavgayı ayırmak isteyen genci öldürdu, 25 yıl ceza aldı #2

    Kavgayı ayırmak isteyen genci öldürdu, 25 yıl ceza aldı #3

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