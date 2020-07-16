En Son Haber

İç Haber

Kavgayı ayırmak isteyen genci öldürdu, 25 yıl ceza aldı

Kavgayı ayırmak isteyen genci öldürdu, 25 yıl ceza aldı

Kocaeli'nde, sahilde tuvaletini yaptığı için kendisini uyaran gençlerle yaptığı kavgayı ayırmak isteyen Çağatay Burak Atay’ı bıçaklayarak öldüren Müslüm Ayyıldız, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.