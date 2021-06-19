Kayık kolonu gören Fırat Üniversitesi rektörü: Müteahhidi Allah'a havale ediyorum

Elazığ depreminde orta hasar alan Fırat Üniversitesi'ne ait bir binayı güçlendirmek için incelenen kolonlardan birinde ciddi bir hata ortaya çıkınca rektör, müteahhide isyan etti.

24 Ocak 2020 Elazığ depreminde Fırat Üniversitesi’nde yer alan ve 1984 yılında yapılan Fen Fakültesi D Blok orta hasar görmüş ve güçlendirilmesi gerektiği belirtilmişti.

Depremin ardından Fırat Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Fahrettin Göktaş da söz konusu fakülte binasında tüm incelemelerin yapılması gerektiği talimatını vererek olası bir sorunun önüne geçmek amacıyla kolonların titizlikle incelenmesini istedi.

KOLONLARDAN BİRİNDE CİDDİ BOYUTTA KAYDIRMA TESPİT EDİLDİ

Rektör Göktaş’ın talimatıyla fakülte binasında güçlendirme ve inceleme çalışmalarına başlandı. Ancak fakültesi binasının inşaatında ciddi hatalar yapıldığı görüldü. Bir kolondaki kaydırma ise net olarak ortaya çıktı. Güçlendirmek için çevresi temizlenen kolonda kaydırma olduğu ve kolonun üst kısmıyla zemin kısmı arasında fark olduğu tespit edildi.

"ALLAH'IM, MÜTEAHHİDİ SANA HAVALE EDİYORUM"

Öğrencilerin eğitim aldığı fakülte binasında böyle bir hatanın yapılmasına tepki gösteren Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Allah’ım üniversitemizde bu binayı yapan müteahhidi sana havale ediyorum" dedi.

MÜTEAHHİT FİRMA YOK, SAHİBİ DE ÖLDÜ

Yapılan araştırmalarda 1984 yılında binayı yapan müteahhit firmanın yıllar önce kapandığı ve müteahhitlerinin ise vefat öğrenildi. Firmanın mevcut olmaması nedeniyle ise hukuki bir süreç başlatılamadığı aktarıldı.

Öte yandan binada güçlendirme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.