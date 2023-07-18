Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısında karar 15 askerin şehit edildiği saldırının davasında, 4 sanığa 15'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20'şer yıl, 2 sanığa 4 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

AA & Ensonhaber Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin davaya devam edildi. Sanıklar hakkında cezalar kesildi Davada, 4 sanığa 15'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20'şer yıl, 2 sanığa 4 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. 15 askerin şehit olduğu saldırının davası 1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerlerin 17 Aralık 2016’da halk otobüsü ile çarşı iznine çıktıkları sırada patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 15 asker şehit olmuş, 54 asker yaralanmıştı. Saldırıyla ilgili ana davada Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklardan 8’i çeşitli hapis cezalarına çarptırılmış, 10’u delil yetersizliğinden beraat etmişti. Ferhat Tekiner, hakkında kırmızı bülten çıkartılan ve terör saldırısının talimatını veren firari “Erhan Porsibi” kod adlı İshak Özçaktu ile Sait Karabulut’un dosyası ayrılmıştı. İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda “terörden arananlar” listesinde kırmızı kategoride yer alan Özçaktu etkisiz hale getirilmişti. MİT’in emniyetle iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Irak’ın kuzeyinde yakalanan Ferhat Tekiner’in ifadeleri doğrultusunda hazırlanan ek iddianameyle sanık sayısı 5’e çıkmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, ana dosyadan yargılanan 18 sanıktan 9 sanık hakkındaki kararı onarken, aralarında iki dosyadan da yargılanan B.K. ve M.A’nın da bulunduğu 11 sanığın dosyasını ise eksik soruşturma gerekçesiyle bozmuştu.