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Kayseri'de 2 paraşütçü havada çarpışarak düştü

Kayseri'de 2 paraşütçü havada çarpışarak düştü

Kayseri'de Ali Dağı'ndan yamaç paraşütü ile atlayış gerçekleştiren iki paraşütçü iniş sırasında havada çarptı. Villaların çatısına düşen iki paraşütçü de yaralandı.