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    Kayseri'de 2 paraşütçü havada çarpışarak düştü

    Kayseri'de Ali Dağı'ndan yamaç paraşütü ile atlayış gerçekleştiren iki paraşütçü iniş sırasında havada çarptı. Villaların çatısına düşen iki paraşütçü de yaralandı.
    • 17.06.2022 - 00:09
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    Kayseri'de 2 paraşütçü havada çarpışarak düştü

    Ssaat 19.00 sıralarında Kayseri'nin Talas ilçesindeki Ali Dağı yamaç paraşütü alanında meydana gelen olayda, Bayram Yıldız ve Muhammet Duyar, yamaç paraşütü ile Ali Dağı’ndan havalandı.

    Villaların çatısına düştü

    İki paraşütçü inişe hazırlandıkları sırada çarpışarak, villaların çatısına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    İki paraşütçü hastaneye kaldırıldı

    DHA'nın haberine göre, olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iki paraşütçüler Yıldız ve Duyar'ı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kayseri de 2 paraşütçü havada çarpışarak düştü #1

    Kayseri de 2 paraşütçü havada çarpışarak düştü #2

    Kayseri de 2 paraşütçü havada çarpışarak düştü #3

    Kayseri de 2 paraşütçü havada çarpışarak düştü #4


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