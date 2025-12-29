Şanlıurfa’da yoğun kar yağışı

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da kar yağışı başladı.

YILLAR SONRA YOĞUN KAR GÖRÜLDÜ

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede yoğunluğunu arttırdı.

Kar yağışı ile birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Yıllar sonra ilk defa Şanlıurfa şehir merkezinde yoğun kar yağdığı gözlendi.

VALİLİK DUYURMUŞTU

Şanlıurfa Valiliği kar yağışı ve muhtemel buzlanma nedeniyle Halfeti ve Birecik ilçeleri hariç il genelindeki okulların bir günlüğüne tatil edildiğini duyurmuştu.

Şanlıurfa Valiliği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde yarın erken saatlerden itibaren beklenen kar yağışı ile soğuk hava dolayısıyla oluşacak don ve buzlanmanın özellikle ulaşımda yol açacağı olumsuzluklar göz önüne alınarak, Birecik ve Halfeti dışında bütün ilçelerimizdeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 29 Aralık Pazartesi günü (1) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de (1) gün süreyle idari izinli sayılacaktır"