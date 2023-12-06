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Kayseri'de 7 aracın lastiğini patlatan adam: Sanki adam öldürdük

Kayseri'de 7 aracın lastiğini patlatan adam: Sanki adam öldürdük Kayseri’de 7 aracın tekerini bıçakla patlatarak zarar veren şahsın savunması pes dedirtti. Yakalanan şahıs bir gazeteciye tekme savurup, "Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?" dedi.