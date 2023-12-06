İHA
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Susurluk ve Delice Sokak’ta pes dedirten bir olay yaşandı.
7 aracın tekerini patlattı, yakalandı
Olayda, F.D. (25) isimli şahıs, park halinde toplam 7 aracın tekerleklerini bıçakla patlattı.
Araç sahiplerinin ihbarı üzerine harekete geçen Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, tarafından yapılan çalışmalar sonucu F.D., Argıncık Alsancak Mahallesi 6204. Sokak’ta yakalandı.
"Sanki adam öldürdük"
Şahıs, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kayseri Devlet Hastanesi’nde bulunan Adli Tabipliğe getirildi.
F.D., burada kendisini görüntüleyen gazeteciye küfür edip tekme sallarken, "Sanki adam öldürdük. Ne çekiyorsun?" dedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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