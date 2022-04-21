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    Kayseri'de 9 farklı iş yerinden 40 bin liralık malzeme çalan hırsız yakalandı

    Kayseri'de 9 farklı iş yerinden 40 bin 800 TL değerinde malzemeler çalan şahsın, hırsızlık yaptığı sıradaki rahat tavırları dikkat çekti.
    • 21.04.2022 - 22:26
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 23:21
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    Kayseri'de 9 farklı iş yerinden 40 bin liralık malzeme çalan hırsız yakalandı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde 9 iş yerinden 40 bin 800 TL değerinde elektrikli bisiklet, 3 tekerlekli araba, elektrikli süpürge, bebek mama masası ve set üstü ocak çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

    Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahsın T.S. (43) olduğunu belirledi.

    İHA'da yer alan habere göre, operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

    Rahat tavırları dikkat çekti

    Öte yandan, T.S.'nin gerçekleştirdiği hırsızlık olayları iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Şahsın malzemeleri çalarken gösterdiği rahat tavırlar ise dikkat çekti.

    Kayseri'de 9 farklı iş yerinden 40 bin liralık malzeme çalan hırsız yakalandı VİDEO

    Kayseri de 9 farklı iş yerinden 40 bin liralık malzeme çalan hırsız yakalandı #1

    Kayseri de 9 farklı iş yerinden 40 bin liralık malzeme çalan hırsız yakalandı #2


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