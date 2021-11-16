Kayseri'de bir baba kızını bıçaklayarak öldürdü

Talas ilçesinde kızıyla tartıştıktan sonra sinirlerine hakim olamayan baba, kızını birçok yerinden bıçakladı. Yaşanan olay sonrası kız hayatını kaybederken, baba da gözaltına alındı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde baba ile kızın arasındaki öfkeli tartışma kanlı bitti.

Tablakaya Mahallesi 6182. Sokak'ta akşam saatlerinde Basri K. (63), kızı Ş.T. (40) ile arasında tartışma çıktı.

KIZINI BİRÇOK YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesiyle baba Basri K. kızını; boğaz, karın ve göğsünden bıçakladı.

Basri K. daha sonra acil çağrı merkezini arayarak kızını öldürdüğünü ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ş.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

2 çocuk annesi Ş.T.'nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

İlk incelemede Ş.T.'nin vücuduna 5 bıçak darbesi aldığı öğrenildi. Kızını öldüren Basri K. ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.