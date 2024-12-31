Kayseri'de fabrika yangını

İHA

Kayseri'de Organize Sanayi Bölgesi 24. Cadde'deki bir boru ve profil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANGIN 3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın kısa süre içerisinde büyürken, alevler fabrikayı sardı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan ve Kayseri OSB itfaiyesinden toplam 20 araç ve 68 itfaiye personelinin müdahalesi ile yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

Polis ekipleri de geniş çapta maddi hasarın oluştuğu fabrikada inceleme yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.