Kayseri'de FETÖ’nün 'akademisyen sorumlusu' yakalandı

DHA

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi devam ediyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan, 49 yaşındaki F.D. için harekete geçti.

Örgüt içinde ‘Akademisyen ünitesi sorumlusu’ olarak faaliyet yürüttüğü ve örgütün gizli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu iddia edilen meslekten ihraç öğretim görevlisi F.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

TUTUKLANDI

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan F.D., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.