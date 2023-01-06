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    Kayseri'de jandarma tarafından 6 hırsızlık olayı aydınlatıldı

    Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; aynı gün bağ evlerinden gerçekleşen 6 ‘hırsızlık’ ve ‘mala zarar verme’ olayı aydınlatılırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • 06.01.2023 - 01:58
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    Kayseri'de jandarma tarafından 6 hırsızlık olayı aydınlatıldı

    Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT, Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Erkilet Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesine bağlı Çevril Mahallesi’nde bağ evinden gerçekleşen 6 faili meçhul ‘hırsızlık’ ve ‘mala zarar verme’ olayları ile ilgili çalışma başlattı.

    2 gözaltı

    İHA'nın haberine göre ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; şüphelilerden C.B. ve F.K. yakalanarak gözaltına alındı.

    Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi

    Öte yandan ekipler, şahısların çaldıkları malzemeleri ikametlerinde ele geçirdi. Çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.

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