Kayseri'de jandarma tarafından 6 hırsızlık olayı aydınlatıldı
Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; aynı gün bağ evlerinden gerçekleşen 6 ‘hırsızlık’ ve ‘mala zarar verme’ olayı aydınlatılırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
- 06.01.2023 - 01:58
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT, Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Erkilet Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesine bağlı Çevril Mahallesi’nde bağ evinden gerçekleşen 6 faili meçhul ‘hırsızlık’ ve ‘mala zarar verme’ olayları ile ilgili çalışma başlattı.
2 gözaltı
İHA'nın haberine göre ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; şüphelilerden C.B. ve F.K. yakalanarak gözaltına alındı.
Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi
Öte yandan ekipler, şahısların çaldıkları malzemeleri ikametlerinde ele geçirdi. Çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.