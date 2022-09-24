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    Kayseri'de köpek beslemek isteyen gençler ile mahalleli arasında kavga çıktı

    Kayseri Kocasinan'da bulunan köpek barınağında, köpekleri beslemek isteyen bir grup gence, mahalle sakinleri tepki gösterdi. Büyüyen tartışmada taraflar birbirlerine saldırdı.
    • 24.09.2022 - 19:13
    • Güncelleme : 24.09.2022 - 19:50
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    Kayseri'de köpek beslemek isteyen gençler ile mahalleli arasında kavga çıktı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Büyükşehir Belediyesine ait köpek barınağındaki köpekleri beslemek için Molu Mahallesi'ndeki barınağa gelen gençler ile mahalle sakini arasında tartışma çıktı.

    Birbirlerine saldırdılar

    İHA'nın haberine göre, mahalleli "Burası köpek besleme yeri mi?" diyerek tepki göstermesi üzerine tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada mahalleli ve gençler birbirine tekme ve tokatla saldırdı.

    Aracına binerek uzaklaştı

    Arbede anı kameralarca kaydedilirken, mahalle sakini bir süre sonra aracına binerek alandan uzaklaştı.

    Kayseri'de köpek beslemek isteyen gençler ile mahalleli arasında kavga çıktı VİDEO

    Kayseri de köpek beslemek isteyen gençler ile mahalleli arasında kavga çıktı #1

    Kayseri de köpek beslemek isteyen gençler ile mahalleli arasında kavga çıktı #2

    Kayseri de köpek beslemek isteyen gençler ile mahalleli arasında kavga çıktı #3


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