Kayseri'de patlayan cep telefonu paniğe sebep oldu

Tamir için servise bırakılan cep telefonunun patlayıp alev aldığı o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri'nin Sivas Caddesi'nde bulunan bir telefon tamircisinde, bataryasında sorun olduğu belirlenen cep telefonu, tezgahın üzerinde durduğu sırada, bilinmeyen bir nedenle patladı.

Patlama sesini duyan çalışanlardan biri panik olurken, alev alan telefon ise su dökülerek söndürüldü.

"BİR ANDA ALEV ALDI"

İş yeri sahibi Burhan Küçüktalaslı, 11 yıllık mesleğinde ilk kez cep telefonu patlaması ile karşı karşıya kaldığını belirterek, "Mağazamıza batarya arızası ile cep telefonu geldi. Yaptığımız incelemede, bataryasının şişmiş olduğunu gördük. Ekran ve batarya kısmı birbirinden ayrık gibi duruyordu. Müşterimiz şişmiş batarya ile cep telefonunu 2 ay kullanmış. Hatta tamir için getirdiğinde patlama olayını bile konuşmuştuk. Diğer cep telefonlarının tamirini yaparken, cep telefonu bir anda patladı ve alev aldı." dedi.

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"UZUN SÜRE ŞARJDA BIRAKMAK TEHLİKELİ"

Cep telefonlarını uzun süre şarja takmanın patlamaya davetiye çıkardığını söyleyen Küçüktalaslı, "Bu tip cep telefonları kesinlikle güneş altında çok bekletilmemeli. Özellikle araç içinde unutulan veya bırakılan cep telefonları güneşli havada mercek görevi görür ve yangın çıkartır. Sıcaktan dolayı da ısınma çok fazla olur ve patlama görülebilir" diye konuştu.